🔥1xbet (1хбет) – официальный сайт🔥

Pour s'inscrire sur ce site, l'utilisateur doit accepter les Conditions générales de service. En cas de mise à jour des Conditions générales de service, les utilisateurs existants peuvent choisir de cesser d'utiliser les produits et services avant que ladite mise à jour ne prenne effet, soit au minimum deux semaines après son annonce. Outre la version en anglais, des copies peuvent également être disponibles dans d'autres langues. Toutefois, la version originale en anglais prévaut sur toute traduction. 1x001.com est exploité par Caecus N.V., une société enregistrée sous les lois de Curaçao sous le numéro d'entreprise 163779, domiciliée à Chuchubiweg, 17, Willemstad, Curaçao, et licenciée par la Curaçao Gaming Control Board pour offrir des jeux de hasard sous le numéro de licence OGL/2024/1262/0493, conformément à l'Ordonnance nationale sur les jeux de hasard offshore (Landsverordening buitengaatse hazardspelen, P.B. 1993, n° 63) (NOOGH). La licence a été accordée le 07/11/2024. Les paiements sont traités par Exidna Enterprises LTD (numéro d'enregistrement НЕ435756, enregistrée à Agias Zonis, 22B, Limassol, 3027, Chypre) et Evrianassa Enterprises LTD (numéro d'enregistrement НЕ435969, enregistrée à Agias Zonis, 22B, Limassol, 3027, Chypre), qui agissent en tant qu'agents de paiement pour le compte de Caecus N.V. Tous droits réservés et protégés par la loi. Pour participer aux jeux, vous devez d'abord accepter d'être juridiquement lié par le contenu de l'Accord de jeu responsable (RGA), y compris ses Conditions générales de service des jeux (GT&C). Il est important de savoir que le RGA/GT&C contient des limitations et restrictions importantes imposées pour votre protection et celle des autres. Avant de décider de participer à un jeu, veuillez examiner attentivement le RGA/GT&C.